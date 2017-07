Einbruchversuch in Kornwestheim

Kornwestheim (p). Am Samstag gegen 21.30 Uhr haben vermutlich zwei unbekannte Täter versucht, die Glastür am Eingang einer Firma in der Stammheimer Straße in Kornwestheim aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie dabei gestört und flüchteten. Der entstandene Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Ein Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 Meter groß, 16 bis 20 Jahre alt, schwarzes, mittellanges Haar, bekleidet mit weißem T-Shirt, dreiviertellange grün-braune Hose. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.