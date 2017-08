Mühlacker (p). Übers Wochenende haben Unbekannte eine Tür zu einem Friseursalon in der Bahnhofstraße in Mühlacker aufgehebelt. Möglicherweise wurden die Täter gestört oder sie fanden nicht das, was sie erwartet hatten. Es wurden keine Schubladen durchwühlt und vermutlich auch nichts gestohlen. An der Tür entstand durch die Gewalteinwirkung geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Mühlacker, Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30, erbeten.