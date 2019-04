Einbruch mit viel Beute

Ludwigsburg (p). Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutete ein Einbrecher am Donnerstag. Der Täter brach zwischen 16.30 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Myliusstraße in Ludwigsburg ein und ließ Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone sowie einen schwarzen Rucksack, in dem er die Beute vermutlich transportierte, mitgehen. Auf der Treppe begegnete Anwohnern gegen 18 Uhr ein Mann, der einen schwarzen Rucksack bei sich hatte. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 19 53 53, bittet in diesem Fall um Hinweise.