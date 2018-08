Einbruch in Vereinsheim

Drucken Eberdingen (p). Mutmaßlich war ein kleiner weißer Lieferwagen am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Quellenstraße in Eberdingen in eine Unfallflucht verwickelt. Anwohner hatten einen Knall vernommen. Ein am Straßenrand abgestellter Hyundai wies in der Folge einen... »