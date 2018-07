Einbruch in Textilreinigung

Gerlingen (p). Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einer Textilreinigung in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen, indem sie mit brachialer Gewalt die Eingangstür aufbrachen. Im Innern durchwühlten sie die Schubladen der Ladentheke. Zudem brachen sie zwei Schränke auf, die sie anschließend ebenfalls durchsuchten. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Vermutlich dieselben Einbrecher machten sich anschließend auf zu einem benachbarten Friseursalon und versuchten auch dort die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang.