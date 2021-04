Sachsenheim (p). Im Zeitraum von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 6.50 Uhr, sind unbekannte Täter in den Rohbau der Gemeinschaftsschule in der Oberriexinger Straße in Sachsenheim eingedrungen. Über eine Bautür verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und stahlen dort 18 LED-Einbauleuchten verschiedener Größen. Die Leuchten haben einen Wert von über 3000 Euro.