Einbruch in Remsecker Supermarkt

Remseck (p). Rund 30 000 Euro Schaden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag beim Einbruch in einen Lebensmittelmarkt im Industriegebiet Neckaraue in Remseck angerichtet. Durch das Dach des Gebäudes drangen die Einbrecher in die Verkaufsräume ein. In der Folge öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und zerstörten elektrische Einrichtungen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es die Unbekannten auf den Inhalt eines Geldautomaten abgesehen hatten, den sie letztlich nicht in Angriff nahmen.