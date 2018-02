Ingersheim (p). In der Nacht zum Montag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Talstraße in Großingersheim zu und brach in einen Lebensmittelmarkt ein. Der Dieb hatte zunächst eine Scheibe eingeschlagen und konnte so in den Kassenbereich gelangen. Er hatte es wohl auf Zigaretten und Rasierklingen abgesehen und stahl diverse Packungen dieser Produkte. Der Wert dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen.