Einbruch in Illinger Ladengeschäft

Illingen (p). Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Kleinglattbacher Straße in Illingen ein. Nach aktuellem Stand wurde Bargeld im Wert von etwa 250 Euro, ein Radio sowie zwei Gläser Honig gestohlen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Täter verschafften sich Zutritt in das Gebäude, indem sie eine Scheibe einschlugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 entgegen.