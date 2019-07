Einbruch in Getränkemarkt in Illingen

Illingen (p). Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Mühlackerstraße in Illingen eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Dazu brachen sie einen Zigarettenautomaten und weitere verschlossene Türen auf und verursachten so einen beträchtlichen Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, so die Polizei. Vermutlich sind die Täter lediglich mit Zigaretten entkommen, über weiteres Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Illingen, Telefon 0 70 42 / 29 29, erbeten.