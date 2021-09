Mühlacker (p). Bislang Unbekannte sind am Sonntag zwischen 0 und 11.15 Uhr in eine Gaststätte in Mühlacker eingebrochen. Dort hebelten sie unter anderem einen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Der verursachte Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.