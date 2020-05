Einbruch in Frimengebäude

Bietigheim-Bissingen (p). In der Nacht zum Freitag verschafften sich bislang unbekannt Täter gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude im Industriegebiet Laiern in Bietigheim-Bissingen. Die ungebetenen Gäste gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude und durchsuchten hier sämtliche Räume, weitere Türen wurden aufgehebelt. Erbeutet wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 in Verbindung zu setzen.