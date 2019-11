Einbruch in Einfamilienhaus

Bietigheim-Bissingen (p). Zwischen Mittwoch 8.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Ziegelbergstraße in Bissingen eingedrungen. Der Einbrecher versuchte nach Polizeiangaben an mehreren Stellen in das Gebäude einzubrechen und hebelte letztlich die Terrassentür auf. Mehrere Räume wurden durchwühlt, und es wurde ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 entgegen.