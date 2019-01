Asperg (p). Vermutlich mit einem Stein warfen unbekannte Einbrecher zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein Fenster einer Lagerhalle in der Zeppelinstraße in Asperg ein. Dadurch gelangten sie ins Innere, wo sie anschließend mehrere Schränke durchsuchten. In der Lagerhalle fanden die Einbrecher offensichtlich nichts Stehlenswertes vor. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 500 Euro.