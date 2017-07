Einbruch in eine Holzbaracke

Vaihingen (p). Auf Getränke hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, in der Hauffstraße in Vaihingen zugeschlagen haben. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten die Unbekannten in eine Holzbaracke, die sie anschließend durchsuchten. Hierbei ließen sie aus neun Getränkekisten die PET- sowie Wasserflaschen im Wert von etwa 40 Euro mitgehen. Das Diebesgut wurde eventuell mit Plastiksäcken abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.