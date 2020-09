Einbruch in eine Gaststätte

Kornwestheim (p). Über eine zuvor aufgehebelte Tür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 3.30 und 3.45 Uhr Zugang zu einer Gaststätte, die sich in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim befindet. Im Lokal gelangten die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise ans Innere mehrerer Geldspielautomaten. Aus den Automaten entnahmen sie die darin befindlichen Geldkassetten, samt dem enthaltenen Bargeld und suchten dann das Weite. Eine Anwohnerin konnte noch erkennen, dass zwei schwarz gekleidete Männer davongerannt sind.