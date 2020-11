Bietigheim-Bissingen (p). Nach einem Einbruch, der zwischen Samstag und Sonntag in der Danziger Straße in Bietigheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über eine zuvor aufgehebelte Kellertür gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses.