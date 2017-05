Korntal-Münchingen (p). Der Polizeiposten Korntal-Münchingen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Wochenende in der Stuttgarter Straße in Münchingen verübt wurde. Bislang unbekannte Täter gelangten über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten eines Hotels, das sie anschließend durchsuchten.