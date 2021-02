Drucken Auto beschädigt und abgehauen KleinSachsenheim (p). Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Golf gestoßen, der am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr in der Straße „In den Schneckengärten“ in Kleinsachsenheim... »