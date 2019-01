Einbruch in die Arztpraxis

Sachsenheim (p). In der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr hat ein unbekannter Täter Geschäftsräume in der Von-Koenig-Straße in Großsachsenheim heimgesucht. Der unbekannte Täter hebelte eine Glasschiebetür auf, durchsuchte anschließend mehrere Räume einer Arztpraxis und öffnete gewaltsam zwei Rollcontainer. Ob der Einbrecher etwas Stehlenswertes fand, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, in Verbindung zu setzen.