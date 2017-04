Freiberg (p). Im Verlauf des Samstags zwischen 19Uhr und 23.40 Uhr verschafften sich ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge mindestens zwei unbekannte Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rilkestraße in Freiberg. Anschließend wurde das gesamte Gebäude nach Diebesgut durchsucht. Dabei erbeuteten die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.