Einbruch beim Tierarzt scheitert

Drucken Vaihingen (p). Bei einem Unfall im neu eingerichteten Kreisverkehr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen ist ein Motorradfahrer am Montag gegen 15.15 Uhr leicht verletzt worden. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Fiat aus Richtung Stuttgarter Straße in den... »