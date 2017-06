Einbrecher zweimal in Vaihingen aktiv

Vaihingen (p). Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr, versucht, in das Jugendhaus in der Enzgasse in Vaihingen einzudringen. Die Einbrecher schlugen zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein und wollten anschließend den Rollladen hochschieben. Das berichtet die Polizei. Da der sich jedoch verkantete, gelang es ihnen nicht, in das Innere des Gebäudes vorzudringen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 entgegen.

Die Täter lassen zwei Schlüssel mitgehen

Im fast selben Zeitraum, zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Montag, 5.30 Uhr, haben sich Einbrecher mit brachialer Gewalt Zutritt zum Jugenddorf in der Straße „Schloß Kaltenstein“ verschafft. Die Täter traten kurzerhand die Zugangstür zur Wäscherei ein, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke nach Wertvollem. Aus einem Raum entwendeten sie schließlich zwei Schlüssel.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall gehen ebenfalls an das Polizeirevier Vaihingen.