Illingen (p). Auf Softgetränke in Plastikflaschen hatten es unbekannte Täter am Wochenende in Illingen abgesehen. In der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, drangen die Unbekannten über eine Schiebetür in einen Lagerraum des in der Luigstraße befindlichen Marktes ein. Insgesamt 24 Sechserpackungen süßer Limonade im Wert von über 140 Euro nahmen die Täter im Anschluss mit.