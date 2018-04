Bietigheim-Bissingen (p). Nicht ans Ziel kam ein Einbrecher, der am Mittwoch gegen 2.30 Uhr versuchte, in ein Geschäft in der Hauptstraße in Bietigheim zu gelangen. Der Täter hebelte die Haustür des Wohn- und Geschäftshauses auf, scheiterte aber an der nächsten Tür. Hinweise von der Polizei unter Telefon 0 71 42 / 40 50 erbeten.