Einbrecher reißen Safe aus Schrank

Ludwigsburg (p). Mit einem Tresor haben sich bislang unbekannte Täter aus dem Staub gemacht, die am Montag zwischen 18 und 20 Uhr auf einem Schulgelände in der Karlstraße in Ludwigsburg zuschlagen haben. Die Unbekannten konnten sich laut Polizeiangaben zunächst Zutritt in ein Nebengebäude des eigentlichen Schultraktes verschaffen und betraten anschließend einen Kunstraum. Vermutlich auf der Suche nach Wertvollem durchsuchten sie Schränke. Hierbei stießen sie auf einen Tresor, der in einem der Schränke verankert war.

Mit brachialer Gewalt rissen die Täter den Safe heraus und verteilten den restlichen Inhalt des Schranks auf dem Boden. Schlussendlich versprühten sie einen Pulverfeuerlöscher und stahlen den Tresor, in dem sich eine noch unbekannte Summe Bargeld befand. Der angerichtete Schaden wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.