Kornwestheim (p). In Pattonville ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Einbrecher begab sich über die Gartenterrasse auf der Hausrückseite zum dortigen Wohnzimmerfenster, warf dieses ein und stieg dann durch das Fenster ins Haus. Dort durchwühlte der Täter diverse Räume und ließ ein paar neue Markensportschuhe mitgehen. Der Schaden am Gebäude beträgt circa 800 Euro.