Einbrecher nehmen Porzellan mit

Gerlingen (p). Kunstgegenstände, darunter mehrere Gemälde und Porzellan im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter über die Weihnachtsfeiertage bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Gerteisenstraße in Gerlingen erbeutet. Laut Polizeibericht verschafften sie sich Zugang zum Gebäude, hebelten dort die Wohnungstür im Obergeschoss des Hauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hinweise an die Polizei Gerlingen, Telefon 0 71 56 / 9 44 90