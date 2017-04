Einbrecher lässt Eis und Fleisch mitgehen

Korntal-Münchingen (p). Hungrig scheint ein unbekannter Täter gewesen zu sein, der in der Nacht zum Donnerstag in eine Vereinsgaststätte in der Jahnstraße in Korntal eingebrochen ist. Über ein Fenster, das der Dieb aufhebelte, gelangte er in das Innere des Lokals und durchsuchte das Mobiliar im Tresenbereich. In der Küche ließ er Fleisch sowie Eis mitgehen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Telefon 0 7 11 / 8 39 90 20, nimmt Hinweise entgegen.