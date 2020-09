Einbrecher in Horrheim gestört

Horrheim (p). Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 13 und 21 Uhr in der Straße Zum vorderen Weinberg in Horrheim sein Unwesen getrieben. Dort hebelte er an einem Wohnhaus ein Fenster auf. Anschließend stieg er nach Polizeiangaben jedoch nicht in das Objekt ein, sondern machte sich ohne Beute aus dem Staub. Möglicherweise wurde er bei seinem weiteren Vorhaben gestört. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem Fenster ein Schaden von etwa 500 Euro.