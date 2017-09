Einbrecher hebeln Fenster auf

Sersheim (p). Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefonnummer 0 71 47 / 27 40 60, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, in der Oberriexinger Straße in Sersheim verübt worden ist. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster und eine Wohnungstür gelangten die bislang unbekannten Täter in ein Wohnhaus, das sie daraufhin durchsuchten. Ob sie hierbei auch etwas mitgehen ließen, steht derzeit nach Polizeiinformationen noch nicht fest. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Navi und Lenkrad gestohlen

Illingen (p). Die Navigationseinheiten von drei Autos der Marke BMW sind in der Nacht zum Samstag in Illingen gestohlen worden. Bei einem vierten BMW sind die Täter offenbar durch eine spezielle Diebstahlwarnanlage abgeschreckt worden, sodass es hier nur beim Versuch blieb. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Brand- und der Sieglestraße sowie im Zeisigweg geparkt. Zunächst sind die hinteren Dreieckfenster eingeschlagen und anschließend die Türen von innen entriegelt worden. In der Folge nahmen der oder die Langfinger neben den Navis noch kurzerhand die Lenkräder mitsamt den Airbags mit. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Mühlacker Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30.