Sachsenheim (p). In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter zwischen 23 und 8.30 Uhr in ein Marktgebäude im Sachsenheimer Industriegebiet eingebrochen. Dazu rissen sie das Schutzgitter eines Fensters heraus und schlugen anschließend das Fenster ein. Im Markt versuchten sie, in einen Büroraum einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter verließen das Gebäude ohne Diebesgut. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.