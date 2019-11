Korntal-Münchingen (p). Indem er die Terrassentür aufbrach, gelang es einem noch unbekannten Täter zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Montag, 14.50 Uhr, in ein Wohnhaus in der Deckerstraße in Korntal einzudringen. Das teilt die Polizei mit. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Schubladen der vorhandenen Möbelstücke, wobei ihm vermutlich Schmuck in noch unbekanntem Wert in die Hände fiel. Hiermit machte er sich anschließend aus dem Staub.