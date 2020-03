Einbrecher erbeutet Bargeld

Ludwigsburg (p). Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 8 und 15.30 Uhr das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung im Alten Oßweiler Weg in Ludwigsburg aufgehebelt. Wie die Polizei berichtet, durchwühlte er anschließend die Kommoden und Schränke mehrerer Zimmer und nahm im weiteren Verlauf Bargeld in unbekannter Höhe mit. Der Täter flüchtete anschließend durch die Terrassentüre. Der an Fenster und Terrassentür entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.