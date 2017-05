Asperg (p). Auf Alkohol hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, hinter dem Freibad in Asperg zugeschlagen haben. Im Gewann „Lochwiesen“ durchtrennten die Einbrecher einen Stacheldraht an einem Gartentor und verschafften sich so Zugang zum Grundstück. Dort brachen sie in der Folge eine Aufbewahrungsbox sowie die Tür des Gartenhauses auf und stahlen vier Flaschen Spirituosen.