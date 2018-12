Einbrecher auf dem Aussiedlerhof

Tamm (p). Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in das Wohngebäude eines Aussiedlerhofs im Bereich „Mittlerer Weg“ in Tamm eingebrochen. Der Unbekannte drückte gewaltsam ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Anschließend stahl er aus einer Geldkassette eine dreistellige Bargeldsumme. An dem Fenster entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Tamm, Telefon 0 71 41 / 60 10 14, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.