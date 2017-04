Gerlingen (p). In der Zeit zwischen vergangenen Montag, 12 Uhr, und Samstag, 9.40 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Terrassenfensters Zugang zu einem Wohnhaus in der Mathildenstraße in Gerlingen. Das Gebäude wurde nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet.