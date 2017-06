Ein Schwerverletzter nach Unfall zwischen Horrheim und Gündelbach

Horrheim/Gündelbach (p). Unfall zwischen Horrheim und Gündelbach: Ein 18-jähriger Fahrer eines Ford Focus ist gestern gegen 14.20 Uhr die Landesstraße von Horrheim in Richtung Gündelbach gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte er kurz vor Gündelbach nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer einer KTM überholte zum gleichen Zeitpunkt in diesem Bereich in gleicher Richtung mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Den abbiegenden Ford vor ihm bemerkte er zu spät und prallte gegen dessen linke Fahrzeugseite. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.