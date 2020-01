Ein Satz Räder aus Tiefgarage geklaut

Sachsenheim (p). Einen Satz Kompletträder stahl ein bislang noch unbekannter Täter, der sich am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr Zutritt in eine Tiefgarage in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Großsachsenheim verschaffte. Vermutlich beschädigte er hierzu die Lichtschranke der Tiefgaragenanlage. Anschließend ließ er von einem der zahlreichen Stellplätze vier Sommer-Kompletträder für einen BMW im Wert von rund 1000 Euro mitgehen.

Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.