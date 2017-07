Ludwigsburg (p). Auffahrunfall auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg: Ein 53-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in einem Lkw in Richtung Schwieberdinger Straße. Bei der Solitudestraße musste er das Fahrzeug zum Stehen bringen. Vermutlich bemerkte ein 46-jähriger Autofahrer dies zu spät, sodass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und ihm ins Heck prallte. Er wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt.