Vaihingen (p).Am Donnerstag kam es gegen 11.10 Uhr in der Einsteinstraße in Vaihingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Ehepaar von einer 41 Jahre alten Audi-Fahrerin angefahren wurde. Ein 67-jähriger Mann und seine 71-jährige Ehefrau liefen auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittel-Discounters, als sie von hinten von dem Audi touchiert wurden und zu Fall kamen. Zur medizinischen Versorgung wurde die 71-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.