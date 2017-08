E- und Mountainbike gestohlen

Gerlingen (p). Der Polizeiposten Gerlingen, Telefonnummer 0 71 56 / 9 44 90, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Straße Im Köngemann in Gerlingen verübt wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich laut Polizeibericht an einem Wohnhaus auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einer Garage und stahlen dort ein schwarzes E-Bike der Marke Haibike sowie ein rotes Mountainbike der Marke Cube. Darüber hinaus ließen die Diebe aus einem nicht verschlossenen Auto eine Kamera sowie eine braune Ledertasche mit Bargeld mitgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen.