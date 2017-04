E-Bike im Wert von rund 2000 Euro gestohlen

Ludwigsburg (p). Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter in der Landhausstraße in Ludwigsburg sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, schlug er zwischen 18.30 und 20.30 Uhr zu und stahl ein E-Bike, das mit einem Ringschloss gesichert im Vorgarten eines Einfamilienhauses stand. Das Fahrrad hat einen Wert von mehr als 2000 Euro. Es handelt sich um schwarzes Rad, der Marke Cube mit auffälliger, grüner Beschriftung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, entgegen.