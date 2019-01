E-Bike gestohlen

Bietigheim-Bissingen (p). Am Donnerstag wurde in der Wobachstraße in Bietigheim ein verschlossenes E-Bike der Marke Kalkhoff aus einer Tiefgarage gestohlen. Das weiße Fahrrad hat einen vierstelligen Wert, schreibt die Polizei in ihrer Meldung. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefonnummer 0 71 42 / 40 50, in Verbindung zu setzen.