Möglingen (p). Diebesgut in vierstelliger Höhe ist Einbrechern in die Hände gefallen, die in der Nacht zum Freitag ein Geschäft in der Hohenstaufenstraße in Möglingen heimgesucht haben. Die Täter hebelten die Hintereingangstür des Ladens auf und ließen aus dem Verkaufsraum Tabakwaren sowie Geld mitgehen. Zeuge werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möglingen, Telefon 0 71 41 / 48 12 91, in Verbindung zu setzen.