Ludwigsburg (p). Eine dreiste Trickdiebin hat am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Robert-Franck-Allee in Ludwigsburg einen 75-jährigen Senior bestohlen. Der Mann stand mit seinem Pkw vor einer Hofeinfahrt, in die er einfahren wollte, und wartete, während sich das

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen