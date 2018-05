Dreirad stürzt Böschung hinunter

Häfnerhaslach (p). Einen Schaden in Höhe von 6000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.15 Uhr im Bereich der Kreisstraßen 1643 und 1642 bei Häfnerhaslach ereignete. Der 53 Jahre alte Lenker eines Peugeot Metropolis kam in einer Kurve vermutlich zu weit nach links und streifte den entgegenkommenden BMW eines 24-Jährigen. Das Dreirad stürzte eine Böschung hinunter und musste geborgen werden. Die Straße musste für etwa zwanzig Minuten gesperrt werden.