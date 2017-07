Dreijährige von Auto erfasst

Enzweihingen (p). Am Samstag spielte gegen 18.30 Uhr ein dreijähriges Mädchen mit seinen beiden Geschwistern auf dem Gehweg der Vaihinger Straße in Enzweihingen, als es plötzlich hinter einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf die Straße sprang. Ein entgegenkommender 28-jähriger Audi Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass die Dreijährige von der Fahrzeugfront noch erfasst wurde. Durch den Zusammenprall erlitt das Mädchen leichte Verletzungen und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.