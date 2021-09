Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (p). Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und etwa 20 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 11.45 Uhr, nachdem ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Bundesstraße 27 kurz vor Ludwigsburg an einer gelbzeigenden Ampel abbremste, was einem nachfolgenden 54-jährigen Audi-Lenker nicht mehr gelang. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge miteinander und der 25-Jährige, sowie der 54-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.