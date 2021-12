Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Ein 19-Jähriger und ein 15-jähriger Jugendlicher waren am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an der Bushaltestelle am Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen in eine zunächst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Dabei fielen sie zwei Polizeibeamten in Zivil... »